Liam Rosenior'dan Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin teknik direktörü Liam Rosenior, hedefinin takımıyla Premier Lig'de mücadele etmek olduğunu söyledi.Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'i çalıştıran 39 yaşındaki Rosenior, milli maç arasında Antalya'da kamp yaptıkları otelde AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde 9 maçlarının kaldığını, heyecanın giderek arttığını ifade etti.Premier Lig'in hep rüyalarını süslediğini dile getiren Rosenior,dedi.Antalya'da güzel, güneşli bir havanın kendilerini karşıladığını ve bir haftalık kamp döneminin takıma iyi geleceğini belirten İngiliz teknik adam,diye konuştu.Takımdaki Türk futbolcular Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür hakkında da konuşan Rosenior,ifadelerini kullandı.Acun Ilıcalı ile çok iyi bir diyaloğu olduğunu anlatan Rosenior, Ilıcalı'nın futbol bilgisinin fevkalade olduğunu belirtti.Türk iş insanının Hull City için bir şans olduğunu kaydeden Rosenior,değerlendirmesinde bulundu.Türk futbolunu Acun Ilıcalı ve Ozan Tufan sayesinde takip ettiğini söyleyen Rosenior,yorumunu yaptı.