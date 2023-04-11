Lewandowski: 'Messi, Barcelona'ya dönmeli'

Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski, Lionel Messi ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Marca'Ya konuşan başarılı golcü, "Messi, her zaman Barcelona'ya ait. Geri dönerse harika olur. Burası onun evi. Umarım gelecek sezon burada birlikte oynarız." dedi.



Bayern Münih ile Barcelona arasındaki farklılıklara da değinen Lewa, "Farklı turnuvalar ve takımlar. Birkaç ay içinde her şey değiştirilemez. Oyuncu eksiğimiz var. Hedeflere ulaşmaya çalıştık ama ilk yılın zor olacağını biliyordum. Sabırlı olmalıyız, önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız. LaLiga'yı kazanmak hepimiz için önemli. Özellikle de gençler için." ifadelerini kullandı.



Real Madrid ile oynadıkları kupa maçında sakat oynadığını söyleyen Polonyalı golcü, "Militao'dan sırtıma bir darbe aldım. Hırsım nedeniyle tüm maçı oynamak istedim ama sonrasında ciddi anlamda yürümekte zorlandım. Acıdan dolayı oynamaktan vazgeçen bir insan değilim. Bunlar futbolda olabilecek şeyler. Bir sonraki maçta oynayabileceğimi düşünüyorum." diye konuştu.





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