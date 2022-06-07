Lewandowski: 'Kim Bayern'e gelmek isteyecek?'

Bayern'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, kulübünden bu yaz ayrılma isteğini bir kez daha yinelediği bir açıklama yaptı.



Yıldız futbolcu ayrılma isteğinin parayla hiç ilgisi olmadığını belirttiği açıklamasında, "Hayatımda başka duyguların da olmasını istiyorum. Benim söylediklerimi sonuna kadar bile dinlemediler ve içimden gelen bir ses ayrılmam gerektiğini söylüyor" açıklamasını yaptı.



Kulübüne en iyi hizmetleri verdiğini ve ayrılık talebinin kulübü tarafından da kabul edilebileceğini savunan Lewa, "Burada bir kaç yıl oynadıktan sonra böyle bir talepte bulunsaydım kulübün tepkisini anlardım ama böyle bir yolu bitirdikten sonra bu saygıyı görmek istiyorum. Başına böyle bir şey gelebilecek hangi oyuncu Bayern'e gelmek isteyecek?" diye konuştu.



Bayern formasıyla 373 maçta 344 gol kaydederek Almanya'da kırılmadık rekor bırakmayan Robert Lewandowski'nin en büyük taliplisinin Barcelona olduğu biliniyor.





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