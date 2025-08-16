15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
3-0
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
1-0
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
4-2
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
1-3
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
2-0
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
1-0
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
0-2
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
1-2
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
0-2
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
1-3
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
0-5

Levent Tüzemen: "Galatasaray neden Semedo'yu almadı?"

Levent Tüzemen, Galatasaray'ın sağ beke ihtiyacı olduğunu söyledi ve Fenerbahçe'ye imza atan Nelson Semedo ile ilgili konuştu.

calendar 16 Ağustos 2025 02:20
Levent Tüzemen, Galatasaray - Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından A Spor'da açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın sağ beke ihtiyacı olduğunu söyleyen Tüzemen, Wolverhampton ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye imza atan Nelson Semedo için yorumda bulundu.

"SAĞ BEK SORUNUNU ÇÖZERDİ"


Levent Tüzemen, "Şuna şaşırıyorum; Nelson Semedo'nun bonservisi elindeydi, Galatasaray niye alamamış ya! Galatasaray'ın sağ bek sorununu hallederdi." dedi.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK KAYIP"

Öte yandan Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira da Nelson Semedo'nun kendileri için büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Portekizli teknik adam, "Nelson, sahada ve soyunma odasında benim uzantımdı. İlk günden itibaren her zaman bana yardım etmeye, takımı birleştirmeye ve küçük anlaşmazlıkları yönetmeye hazırdı. Bu yüzden bir oyuncu olarak ve her şeyden önce liderlik açısından bizim için büyük bir kayıp." sözlerini sarf etti.

31 yaşındaki Nelson Semedo, Wolverhampton ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşme imzalamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
13 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
14 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
15 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
