Letonya-Türkiye maçının genel bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3.maçında Letonya ile karşılaşacak. 16 Haziran cuma günü deplasmanda oynanacak müsabakanın biletleri satışa sunuldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Letonya'nın başkenti Riga'daki Skonto Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın genel bilet satışlarının başladığı belirtildi.
Letonya-Türkiye müsabakasının misafir tribün bilet fiyatının 300 lira olarak belirlendiği aktarıldı. Biletlerin "www.passo.com.tr" ve "Passo Mobil Uygulama" üzerinden satın alınabileceği bildirildi. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacağı kaydedildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Letonya'nın başkenti Riga'daki Skonto Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın genel bilet satışlarının başladığı belirtildi.
Letonya-Türkiye müsabakasının misafir tribün bilet fiyatının 300 lira olarak belirlendiği aktarıldı. Biletlerin "www.passo.com.tr" ve "Passo Mobil Uygulama" üzerinden satın alınabileceği bildirildi. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacağı kaydedildi.
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