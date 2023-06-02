Letonya-Türkiye maçının genel bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 16 Haziran Cuma günü Letonya ile deplasmanda yapacağı maçın genel bilet satışı başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Letonya-Türkiye maçının genel bilet satışı başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Haziran 2023 15:37
Son güncelleme 02 Haziran 2023 15:39
A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3.maçında Letonya ile karşılaşacak. 16 Haziran cuma günü deplasmanda oynanacak müsabakanın biletleri satışa sunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Letonya'nın başkenti Riga'daki Skonto Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın genel bilet satışlarının başladığı belirtildi.

Letonya-Türkiye müsabakasının misafir tribün bilet fiyatının 300 lira olarak belirlendiği aktarıldı. Biletlerin "www.passo.com.tr" ve "Passo Mobil Uygulama" üzerinden satın alınabileceği bildirildi. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacağı kaydedildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery