17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
2-3
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
6-0
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
4-0
17 Kasım
Malta-Polonya
2-3
17 Kasım
Almanya-Slovakya
6-0
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
1-0

Leroy Sane'den 3 gole katkı: Almanya Dünya Kupası'nda!

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu son hafta maçında Almanya, sahasında Slovakya'yı 6-0 mağlup etti.

calendar 18 Kasım 2025 00:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu son hafta maçında Almanya, sahasında Slovakya'yı konuk etti.

Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Almanya, 6-0 kazandı.

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Nick Woltemade, 29. dakikada Serge Gnabry, 35 ve 41. dakikalarda Leroy Sane, 67. dakikada Ridle Baku ve 79. dakikada Assan Ouedraogo kaydetti.

LEROY SANE'DEN 2 GOL, 1 ASİST

Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Slovakya karşısında atılan 6. golün de asistini yaparak karşılaşmayı 2 gol, 1 asistle tamamladı.

ALMANYA DÜNYA KUPASI'NDA

Bu sonuçla birlikte grup liderliğini garantileyen Almanya, 2026 Dünya Kupası'na direkt olarak katılmaya hak kazandı. Grubu 2. sırada tamamlayan Slovakya ise play-off etabında mücadele edecek.

Slovakya'da Fenerbahçe'de forma giyen Milan Skriniar, ilk 11'de başladığı mücadeleyi tamamladı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
