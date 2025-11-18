2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu son hafta maçında Almanya, sahasında Slovakya'yı konuk etti.
Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Almanya, 6-0 kazandı.
Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Nick Woltemade, 29. dakikada Serge Gnabry, 35 ve 41. dakikalarda Leroy Sane, 67. dakikada Ridle Baku ve 79. dakikada Assan Ouedraogo kaydetti.
LEROY SANE'DEN 2 GOL, 1 ASİST
Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Slovakya karşısında atılan 6. golün de asistini yaparak karşılaşmayı 2 gol, 1 asistle tamamladı.
ALMANYA DÜNYA KUPASI'NDA
Bu sonuçla birlikte grup liderliğini garantileyen Almanya, 2026 Dünya Kupası'na direkt olarak katılmaya hak kazandı. Grubu 2. sırada tamamlayan Slovakya ise play-off etabında mücadele edecek.
Slovakya'da Fenerbahçe'de forma giyen Milan Skriniar, ilk 11'de başladığı mücadeleyi tamamladı.
Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Almanya, 6-0 kazandı.
Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Nick Woltemade, 29. dakikada Serge Gnabry, 35 ve 41. dakikalarda Leroy Sane, 67. dakikada Ridle Baku ve 79. dakikada Assan Ouedraogo kaydetti.
LEROY SANE'DEN 2 GOL, 1 ASİST
Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Slovakya karşısında atılan 6. golün de asistini yaparak karşılaşmayı 2 gol, 1 asistle tamamladı.
ALMANYA DÜNYA KUPASI'NDA
Bu sonuçla birlikte grup liderliğini garantileyen Almanya, 2026 Dünya Kupası'na direkt olarak katılmaya hak kazandı. Grubu 2. sırada tamamlayan Slovakya ise play-off etabında mücadele edecek.
Slovakya'da Fenerbahçe'de forma giyen Milan Skriniar, ilk 11'de başladığı mücadeleyi tamamladı.