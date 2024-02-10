Leipzig deplasmandan 1 puanla döndü!

Almanya Bundesliga 21. hafta maçında Leipzig, deplasmanda Augsburg ile karşılaştı.



WWK Arena'da oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip 35. dakikada Tietz ile 1-0 öne geçti. Leipzig, 52. dakikada Openda ile karşılık verdi. Mücadelenin ikinci yarısında Leipzig, Sesko'nun 52. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. Augsburg bu gole 60. dakikada Ermedin Demirovic ile karşılık verdi ve durum 2-2'ye geldi. Maçta başka gol çıkmadı ve taraflar 1 puanla sahadan ayrıldı.



Leipzig bu sonuçla puanını 37'ye çıkardı. Augsburg ise 23 puana çıktı.



Ligin bir sonraki haftasında Leipzig, Mönchengladbach ile oynayacak. Augsburg ise Mainz deplasmanına gidecek.



Almanya'da aynı saatte oynanan diğer maçların sonuçları şöyle;



Frankfurt 1-1 Bochum

Werder Bremen 1-2 Heidenheim



