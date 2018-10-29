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Leicester City'nin sahibi hayatını kaybetti!

İngiliz futbol kulübü Leicester City'nin sahibi olan Tayland asıllı 60 yaşındaki ünlü iş insanı Srivaddhanaprabha, geçirdiği helikopter kazasının ardından hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
Leicester City'nin sahibi hayatını kaybetti!
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29 Ekim 2018 00:58
İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Cumartesi günü helipkopter kazası geçiren takım başkanı Vichai Srivaddhanaprabha'nin öldüğünü açıkladı.

Leicester City, 60 yaşındaki Taylandlı başkanın kazanın ardından öldüğünü belirtirken ''Uçakta bulunan 5 kişinin öldüğünü üzülerek belirtiyoruz. Şu an tarif edemeyeceğimiz bir üzüntü yaşıyoruz. Stadyumda anma töreni gerçekleştireceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Reuters haber ajansı, helikopterde Srivaddhanaprabha'nın kızıyla birlikte toplam beş kişinin olduğunu bildirmişti.

Srivaddhanaprabha'nın özel helikopteri, cumartesi akşamı Leicester City-West Ham United karşılaşmasının ardından havalandıktan hemen sonra, King Power Stadyumu'nun yanındaki otoparka çakılmıştı. 

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