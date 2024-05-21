Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası başlıyor

Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası yarın Macaristan'da başlayacak.



Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 22-26 Mayıs tarihlerinde başkent Budapeşte'de yapılacak.



Organizasyonda Türkiye'yi büyükler bireyselde Hatice Gökçe Emir ve Defne Eylül Kılıç, büyükler grupta Anika Rashitov, Arina Iuniashina, Melisa Sert, Neriman Aleyna Kocamaz, gençler bireyselde de Damla Sel, Deniz Oskay, Eyşan Ateş ve Fatma Elif Polat temsil edecek.





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