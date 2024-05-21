Motokrosçu kız kardeşlerin hedefi Avrupa şampiyonluğu

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonlarda mücadele eden Melisa ve Mimoza Mete kardeşler, motokrosta Avrupa şampiyonluğu yaşamayı hedefliyor.



İlkokul 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Melisa ile 6 yaşındaki kardeşi Mimoza Mete, Sakarya'da babalarına özenerek motosiklete ilgi duymaya başladı. Önce iki tekerlekli bisiklete binmeyi öğrenen kardeşler, daha sonra ailelerinin desteğiyle çok istedikleri motosiklete kavuştu.



Lisans aldıktan sonra müsabakalara katılan kardeşlerden Mimoza 50 cc, Melisa ise 65 cc'de yarışıyor.



Motokrosçu kardeşler, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Türkiye KAYO, Avrupa Gençler ve Doğu Avrupa motokros şampiyonalarında mücadele ediyor.



Melisa: "Hayalim Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmak"



Melisa Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasına özenerek motosiklet sürmeye başladığını belirterek, "Babam motosiklet kullanıyor. Ben de ondan görüyordum, çok hoşuma gidiyordu. Sürmeyi çok istediğimde, bana 'İki tekerlekli bisiklet öğren, sana motor alacağım.' dedi. Ben de iki tekerlekli bisikleti öğrendim ve babam bana motosiklet aldı." dedi.



Kategorisinde birincilikleri olduğunu ifade eden Melisa, şöyle konuştu:



"Karışık yarışlarda 9-10. oluyorum. Hayalim Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmak. Yarışlarda kızların gücünü göstermek istiyorum. Biz 3 kardeşiz. Diğer kardeşim de motor kullanıyor. Küçük erkek kardeşime de motor sürmeyi öğreteceğiz. Benim için bu olay gurur verici. Şu an kardeşimle yarışamıyoruz ama önümüzdeki yıllarda aynı pistte yarışacağız."



Mimoza Mete de "Ablamla aynı yerde yarışmalara katılmak bana iyi geliyor." ifadesini kullandı.



