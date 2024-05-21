Portekiz'in EURO 2024 kadrosu açıklandı

EURO 2024'te Milli Takımı'nda rakiplerinden olan Portekiz, 26 kişilik aday kadrosunu açıkladı.Portekiz'de 39 yaşındaki yıldız Cristiano Ronaldo aday kadroya çağrıldı. Böylece Ronaldo, kariyerinde altıncı kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek.Bayern Münih forması giyen Raphael Guerreiro kadroda kendisine yer bulamadı.Portekiz, EURO 2024'te Türkiye, Çekya ve Gürcistan'ın olduğu grupta mücadele edecek.