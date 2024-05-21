Fenerbahçeli iki futbolcu ifade verecek!

Galatasaray'ın şikayeti sonrası Fenerbahçe'den 2'si futbolcu toplam 5 kişi ifade verecek. İfade verecek isimlerden 4'ü belli oldu

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçeli iki futbolcu ifade verecek!
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21 Mayıs 2024 14:33
İstanbul Valiliği; olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklama yaptı.

Statta iddialara göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Yardımcı Antrenör olan oğlu Emre Kartal ve diğer kişiler tarafından başına vurularak darp edilen Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı Müdürü Ali Çelikkıran'a yönelik darp girişiminde bulunan beş kişi hakkında "Adli İşlem" başlatıldığı ifade edildi.

Sabah gazetesinde Emir Somer imzalı haberde, Galatasaray Spor Kulübü'nün şikayetinin ardından ifade verecek o beş kişinin kimler olduklarına yönelik yeni iddialar yayınladı.

İddialara göre; savcılık tarafından ifadeleri alınacak beş kişi arasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ve Ali Çelikkıran'ı saçından çeken Fenerbahçe eski yöneticisi ve yeniden Fenerbahçe başkanlığı için seçime hazırlanan Ali Koç'un listesinde olacağı kulislerde konuşulan Hulusi Belgü de bulunuyor.

Diğer iki ismin ise Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Bright Osayi-Samuel olduğu öğrenildi.  

 
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