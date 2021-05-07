Leicester City'e sahasında şok yenilgi

İngiltere Premier Lig'in 35. hafta mücadelesinde Leicester City, sahasında Newcastle United'ı konuk etti.



King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Newcasyle United 4-2 kazanarak haftanın en büyük sürprizlernden birine imza atmış oldu.



Karşılaşmanın 22. dakikasında Willock'ın golüyle öne geçen Newcastle, Dummet'in 34. dakikadaki sayısıyla farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.



İkinci yarıda Leicester City oyuna ortak olmayı başaramadı ve 64. dakikada Callum Wilson skoru 3-0 yaptı. Callum Wilson 73'te bir kez daha sahneye çıkarak skoru 4-0 yaptı. Leicester City 80. dakikada Albrighton ve 87'de Iheanacho ile goller bulsa da galibiyet için yeterli olmadı ve Newcastle sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Leicester City 63 puanda kalarak haftayı 3. sırada bitirmeyi tehlikeye attı. Newcastle United ise 39 puana yükseldi ve düşme hattından uzaklaşmış oldu.



