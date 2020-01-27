İngiltere Championship'te zirveyi kovalayan Leeds United, RB Leipzig'in forveti Jean-Kevin Augustin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.28 maçı geride kalan Championship'te ikinci sırada bulunan ancak son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik alabilen Leeds United, menajer Marcelo Bielsa'nın talebi üzerine Augustin'i sezon sonuna kadar kiraladı.Jack Clarke, Eddie Nketiah gibi isimlerin kiralık sözleşmelerinin bitmesi sonrası zor duruma düşen Leeds, Augustin transferiyle birlikte önemli bir güç elde etti.Paris Saint-Germain altyapısından yetişen ve 2017 yazında 16 milyon euro bonservisle RB Leipzig'e transfer olan Augustin, bu sezonun ilk devresini de Monaco'da kiralık geçirmişti.Augustin, özellikle Fransa U19'daki 13 maç 12 gollük performansıyla Avrupa'nın dikkatini çekmişti.