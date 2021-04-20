Leeds United 87'de Liverpool'dan puanı aldı

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Liverpool, deplasmanda Leeds United'la 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Leeds United 87'de Liverpool'dan puanı aldı
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19 Nisan 2021 23:53
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Liverpool, deplasmanda Leeds United'a konuk oldu.

Elland Road Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında Liverpool Sadio Mane'nin golüyle öne geçerken ilk yarı 1-0'lık konuk ekip üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Leeds United oyunu dengelemek için maçın son dakikalarına kadar mücadelesini sürdürdü. Maçın 87. dakikasında Llorente'nin golüyle Leeds United maça dengeyi getirdi ve puanını almayı başardı.

Bu sonuçla Liverpool 53 puana yükselirken Leeds United ise puanını 46'ya çıkardı.



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