LeBron'a göre en büyük sıçramayı, Kuzma yapacak!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, takım arkadaşı Kyle Kuzma'nın 2020-21 sezonunda "büyük bir sıçrama" yapacağına inandığını söyledi.Takım arkadaşlarını her zaman desteklemesiyle bilinen LeBron, sosyal medyada bu sezon hangi oyuncunun dev bir adım atacağına dair soruya verdiği yanıt ile, bunu tekrar gösterdi.James, 2019-20 sezonunda büyük bir sıçrama yapacak oyuncu olarak, takım arkadaşı Kuzma'yı seçti:Kuzma, çaylak anlaşmasının son yılına giriyor ve çaylak ölçeğinde bir uzatma kontratı için uygun durumda.Anthony Davis'in gelişinden sonra Kuzma'nın dakikaları düşmüş ve hücumdaki rolü azalmıştı. Sonuç olarak, Utah çıkışlı forvetin istatistikleri, 12.8 sayı ve 1.3 asiste gerilemişti.Kuzma son derece yetenekli bir Lakers kadrosunda bu sezon tekrar mücadele edecek. 25 yaşındaki forvet, bu sezon sonrasında takımda kalmak için oyununu geliştirmek durumunda kalacak.2020-21 normal sezonu, 22 Aralık'ta başlayacak.