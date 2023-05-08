LeBron, oğlu Bronny ile NBA'de oynama konusunda halen "ciddi"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, oğlu Bronny ile NBA'de oynama konusunda hâlâ "ciddi" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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LeBron, oğlu Bronny ile NBA'de oynama konusunda halen 'ciddi'
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08 Mayıs 2023 13:11
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, oğlu Bronny ile NBA'de oynama konusunda hâlâ "ciddi" olduğunu söyledi.

Bronny James'in kolej kariyeri için Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde olmaya karar vermesiyle, LeBron, kariyerinin son sezonunu oğluyla birlikte oynamak istemesi hakkında gelen sorulara aynı yanıtı verdi:

"Ciddiydim ve bu konuda hala ciddiyim. Aklıma iyice yattıktan sonra, vücudumu buna hazır etmem gerekecek."

James, kendisi ve ailesi için sahip olduğu hedefleri ne olursa olsun, odağını şimdiki zamandan ayırmamaya çalıştığını da sözlerine ekledi:

"Ben bu ligde yapmam gerekeni yaptım. Şimdi de oğlum kendi yolculuğuna çıkacak ve bu yolculuk nasıl ilerlerse ilerlesin, kendisi için en iyisini yapacak. Biz de ailesi olarak vereceği her kararda onu destekleyeceğiz. Bunun benim arzum veya hedefim olması, onun da olacağı anlamına gelmiyor. Ve bu konuda içim oldukça rahat."

İnişli çıkışlı bir lise kariyerinin ardından Bronny James, artık 2024 NBA Draftı'nda ilk 10'dan seçilmesi beklenen oyunculardan biri haline gelmiş durumda.

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