Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in menajeri Misko Raznatovic ile St. Tropez'de bir teknede çekilen fotoğrafının gerçek amacı sonunda netleşti.Front Office Sports'un haberine göre, toplantının ne James'in Denver Nuggets'a katılmasıyla ne de Jokic'in Los Angeles Lakers'a transferiyle ilgisi vardı.Kaynaklara göre asıl gündem, LeBron James'in iş ortağıtarafından yürütülen vebütçeyle planlanan uluslararası bir basketbol ligi projesiydi.Görüşmeye James, Carter ve Raznatovic katıldı. Raznatovic'in sosyal medya paylaşımındakiifadesi, projeye dair ipuçları verdi.Carter liderliğinde yürütülen International Basketball League (IBL), dünya genelinde altı erkek ve altı kadın takımdan oluşacak küresel bir basketbol organizasyonu kurmayı hedefliyor. Karşılaşmaların sekiz farklı şehirde oynanması planlanıyor.Formula 1'e benzer bir yapıda tasarlanan bu lig, Skype kurucu ortağı Geoff Prentice, eski Facebook yöneticisi Grady Burnett ve yatırım firması SC Holdings'in yöneticileri Jason Stein ile Daniel Haimovic gibi güçlü yatırımcıları şimdiden projeye dahil etti.James, 2025–26 sezonu için Lakers ile 52.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanarak kontratını sürdürürken, Fransa'daki bu görüşmenin iş bağlantıları kapsamında yapıldığı belirtildi.Fotoğrafın kamuoyuna yansıması, LeBron ve Jokic'in aynı takımda oynaması yönünde spekülasyonlara neden olsa da, kaynaklar FOS'a bu konuşmaların yalnızca yeni ligin küresel vizyonuna odaklandığını belirtti.Avrupa basketbolunun en etkili menajerlerinden biri olan Raznatovic, Jokic'in uluslararası ilişkilerini yürütmesinin yanı sıra küresel pazarlarda da güçlü bağlara sahip.Yeni lig, NBA ve FIBA'nın dışında bağımsız olarak faaliyet gösterecek ve maçlar, iki haftalık dönemler halinde farklı dünya şehirlerinde oynanacak.