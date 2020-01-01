LeBron: "Aralık'ta başladığımız için, aile tatilini iptal ettim"

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, 2020-21 sezonunun yeni yıla kadar başlamayacağını düşündüğü için, Noel civarında planladığı bir aile tatilini iptal etmek zorunda kaldığını söyledi.



Los Angeles Times'tan Broderick Turner'a göre LeBron şu açıklamaları yaptı:



"Dürüst olmak gerekirse, bu tarihte başlamasını beklemiyordum, çünkü devam eden ilk görüşmelerde, Ocak ortasında bir başlangıç olacağını ve antrenman kampının Noel'den sonra başlayacağını duymuştum. Ailelerimizle Noel dönemini beraber geçirme fırsatımız olacaktı.



Bu yüzden, ailemle halihazırda bir tatil planlamıştım ve ligde olduğumdan beri bunu yapamıyordum. Yani, 22 Aralık'ta sezonun ve bu hafta da antrenman kampının başladığını duyduğumda, pek çok şeyi değiştirmek zorunda kalmıştım."



James, Kasım ayında 22 Aralık başlangıç tarihini ilk öğrendiğinde hayal kırıklığını insanlardan gizlememişti. 35 yaşındaki yıldız, Instagram'daki haberlere 'facepalm' emojisi ile tepki göstermiş ve takımının 11 Ekim'de Miami Heat'i yenerek şampiyonluğa ulaşan 6'ıncı maç galibiyetinin ardından, büyük ölçüde kısalmış bir ölü sezona sahip olmaktan heyecan duymadığını öne sürmüştü.



"DİNLENME KONUSUNDA AKILLI OLACAĞIZ"



Kısa süreli boş zamanı göz önünde bulunduran James, kendisinin ve Lakers'ın önümüzdeki sezon NBA'deki 18'incisi olacak sezonda, kendisine daha fazla dinlenme sağlamak için bir plan geliştirebileceğini söyledi:



"Olabildiğimiz kadar akıllı davranarak, oynamaya hazır olduğumdan emin olacağız. Tabii ki her maç önemlidir, ancak zor olan bir şey için rekabet ediyoruz. Kendimize adil olmayan şekilde davranmayı asla istemeyiz. Şahsen ben bunun arasında ince bir çizgiyi genelde bulurum.



Ancak kısaltılmış ölü sezonla birlikte, bu dönem şimdiye kadarki herhangi bir profesyonel spor için en kısa süre olacak. Şahsen gelecekte yapacağım şey konusunda vicdanımız rahat."



