Lazio 89'da 3 puanı kaptı: İkincilik

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Lazio evinde Cremonese'yi 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; sslazio.it
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Lazio 89'da 3 puanı kaptı: İkincilik
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28 Mayıs 2023 21:04
Son güncelleme 28 Mayıs 2023 21:18
İtalya Serie A'nın 37. haftasında Maurizio Sarri'nin ekibi Lazio ile Davide Ballardini'nin yönetimindeki Cremonese karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Lazio 3-2 kazanırken golleri; 4. dakikada Elseid Hysaj, 37. ve 89. dakikalarda ise Sergio Milinkovic-Savic kaydetti. Konuk ekip Cremonese'nin gollerini ise 54. dakikada Pablo Galdames ve 58. dakikada Manuel Lazzari kendi ağlarına gönderdi.

Bu sonuçla birlikte Lazio bitime 2 hafta kalan 71 puanla ikincilik koltuğuna otururken, küme düşmesi kesinleşen Cremonese ise 24 puan ile 19. sırada kaldı.

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