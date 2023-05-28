Lazio 89'da 3 puanı kaptı: İkincilik

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Maurizio Sarri'nin ekibi Lazio ile Davide Ballardini'nin yönetimindeki Cremonese karşı karşıya geldi.



Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Lazio 3-2 kazanırken golleri; 4. dakikada Elseid Hysaj, 37. ve 89. dakikalarda ise Sergio Milinkovic-Savic kaydetti. Konuk ekip Cremonese'nin gollerini ise 54. dakikada Pablo Galdames ve 58. dakikada Manuel Lazzari kendi ağlarına gönderdi.



Bu sonuçla birlikte Lazio bitime 2 hafta kalan 71 puanla ikincilik koltuğuna otururken, küme düşmesi kesinleşen Cremonese ise 24 puan ile 19. sırada kaldı.



