Larin hat-trick ile coştu, Kanada fark yaptı

Dünya Kupası Kuzey Amerika ve Karayipler elemeleri'nde Beşiktaşli Atiba ve Larin, Kanada formasıyla çıktıkları Bermuda karşısında performanslarıyla göz doldururken Larin'in har-trick'i maça damga vurdu.

, Fotoğraf; canadasoccer.com
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Larin hat-trick ile coştu, Kanada fark yaptı
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26 Mart 2021 07:29
Beşiktaş'ın yıldız isimleri Larin ve Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı'nın Bermuda'yı 5-1 yendiği maçta göz doldurdu.

Maça ilk 11'de başlayan iki isimden Cyle Larin, Bermuda ağlarında 3 gol göndererek formunun zirvesinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Atiba Huthinson da bu karşılaşmaya ilk 11'de başlarken sahada kaptan olarak bir kez daha başarılı bir performans ortaya koydu. Her iki isim de sahada 90 dakika kaldı...

Dünya Kupası Kuzey Amerika ve Karayipler elemeleri ikinci maçı 28 Mart Pazar günü oynanacak ve Kanada bu kez Cayman Adaları'na konuk olacak.



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