Laporta: 'Barcelona, Messi'nin evi'

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi için gelen soruya yanıt verdi.



Laporta, futbola veda eden Gerard Pique'nin Camp Nou'da taraftarlara veda etmesi ancak Messi'nin bunu yaşamadığı ve Arjantinli yıldızın geri dönüşü için gelen soru karşısında, "Leo, Barcelona'nın her zaman evi olduğunu biliyor. Ama onun hakkında konuşmayalım çünkü başka bir takımda forma giyiyor. Bunlara cevap verirsem, kendimizi yine hiç kimseye faydası olmayan soruların içinde bulabiliriz" ifadelerini kullandı.



Katalan ekibinin başkanı, sözlerini, "Messi'nin, Paris Saint-Germain'de devam eden bir sözleşmesi var. Tek söyleyebileceğim Leo'nun Barcelona tarihindeki en iyi oyuncu olduğu" diye tamamladı.





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