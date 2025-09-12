Landry Shamet, New York Knicks ile bir yıllık sözleşme karşılığında yeniden anlaşmaya vardı.Oyuncunun menajeri George S. Langberg, haberi ESPN'den Shams Charania'ya doğruladı.SNY'den Ian Begley'nin haberine göre Shamet, serbest oyuncu döneminde birçok takımın ilgisini çekti ancak sonunda Knicks'e geri dönmeye karar verdi.Shamet'in, geçtiğimiz sezon Knicks soyunma odasında oluşan dostane ortam ve takım kültüründen memnun kaldığı ve şampiyonluk hedefi olan bu grubun bir parçası olarak kalmak istediği belirtildi.Finansal açıdan New York'un manevra alanı oldukça kısıtlı. Spotrac'tan Keith Smith'e göre Knicks, şu anda ikinci vergi baremi (second tax apron) seviyesinde sert sınırda bulunuyor ve yalnızca bir veteran ile bir çaylak oyuncuyu minimum kontrat üzerinden kadroya katabiliyor. Shamet'in anlaşması bu çerçevede uygunluk taşıyor.Sözleşmeye göre Shamet, 2025/26 sezonunda 3.080.921 dolar kazanacak. Ancak maaş tavanı kuralları gereği Knicks'in maaş bütçesine yansıyacak miktar 2.296.274 dolar olacak.Kontratın tam garanti olup olmadığı henüz kesinleşmiş değil. Hatırlanacağı üzere Shamet, geçtiğimiz sonbaharda Knicks'e ilk kez katıldığında garanti olmayan bir Exhibit 9 kontratıyla imza atmıştı.Bu sezon 29 yaşına girecek olan Shamet, üç yıl Wichita State forması giydikten sonra 2018 NBA Draftı'nda 26. sıradan seçilmişti. Kariyerinde Knicks'e gelmeden önce Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers, Brooklyn Nets, Phoenix Suns ve Washington Wizards formaları giydi.Shamet, özellikle güvenilir bir dış şutör olarak biliniyor. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle yılın başında forma giyemeyen Shamet, Knicks formasıyla 50 maçta sahaya çıktı.İstatistiklerinde düşüş yaşayan oyuncu, maç başına 5.7 sayı ve 1.2 ribaund üreterek kariyerinin en düşük ortalamalarına geriledi. Ancak üç sayı çizgisinin gerisinden yüksek verimlilik göstererek yüzde 39.7 isabet oranıyla dikkat çekti.Shamet'in imzasının resmi olarak açıklanmasının ardından Knicks'in standart kontratlı oyuncu sayısı 13'e yükselecek. Takımın üç adet two-way kontrat pozisyonu ise hâlâ boş durumda. Kevin McCullar Jr.'ın two-way sınırlı serbest oyuncu statüsü devam ediyor.