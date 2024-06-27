Landry N'Guemo, 38 yaşında hayatını kaybetti!

Kamerunlu eski futbolcu Landry N'Guemo, ülkesinde geçirdiği trafik kazasının ardından 38 yaşında hayatını kaybetti.
N'Guemo futbolculuk kariyerinde Türkiye'de de oynamıştı. Landry N'Guemo, 2015-2017 yılları arasında Akhisar Belediye, daha sonra ise 2017 yılında Kayserispor'da oynamıştı.
Kamerunlu eski orta saha oyuncusu, kariyerinde ayrıca; Celtic, Nancy, Bordeaux, ve Saint-Etienne gibi kulüplerin formasını giymişti.
N'Guemo futbolculuk kariyerinde Türkiye'de de oynamıştı. Landry N'Guemo, 2015-2017 yılları arasında Akhisar Belediye, daha sonra ise 2017 yılında Kayserispor'da oynamıştı.
Kamerunlu eski orta saha oyuncusu, kariyerinde ayrıca; Celtic, Nancy, Bordeaux, ve Saint-Etienne gibi kulüplerin formasını giymişti.
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