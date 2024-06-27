Landry N'Guemo, 38 yaşında hayatını kaybetti!

Kamerunlu eski futbolcu Landry N'Guemo, 38 yaşında trafik kazasında hayatını kaybetti. N'Guemo Türkiye'de Akhisar ve Kayserispor formaları da giymişti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Landry N'Guemo, 38 yaşında hayatını kaybetti!
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27 Haziran 2024 17:23
Son güncelleme 27 Haziran 2024 17:26
Kamerunlu eski futbolcu Landry N'Guemo, ülkesinde geçirdiği trafik kazasının ardından 38 yaşında hayatını kaybetti.

N'Guemo futbolculuk kariyerinde Türkiye'de de oynamıştı. Landry N'Guemo, 2015-2017 yılları arasında Akhisar Belediye, daha sonra ise 2017 yılında Kayserispor'da oynamıştı.

Kamerunlu eski orta saha oyuncusu, kariyerinde ayrıca; Celtic, Nancy, Bordeaux, ve Saint-Etienne gibi kulüplerin formasını giymişti.

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