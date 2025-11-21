Lamine Yamal: 'Hepsini istiyorum!'

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, sezon hedeflerine dair konuştu.



Yamal, bütün kupa ve Ballon d'Or ödülünü kazanmak istediğini söyledi ve iddiasını ortaya koydu.



İspanyol yıldız, "La Liga, Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Ballon d'Or... Hepsini istiyorum. Bu mümkün." dye konuştu.



Barcelona'da bu sezon 11 maçta süre bulan Yamal, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.



