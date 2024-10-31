LaLiga'daki ırkçı tezahürat ve tacizlere her hafta bir yenisi ekleniyor

İspanyol futbolunda son dönemde büyük bir sorun haline gelen ırkçı tezahürat ve hakaretler, El Clasico olarak adlandırılan Real Madrid-Barcelona maçında tribünlerden İspanyol futbolcu Lamine Yamal'a yapılan ırkçı söylemlerle tekrar gündeme geldi.



AA muhabiri, İspanya'da son dönemde yeşil sahalarda giderek artan ve özellikle siyahi oyuncuları hedef alan ırkçı saldırıları derledi.



Faslı bir baba ile Ekvator Gineli bir annenin çocuğu olan 17 yaşındaki Lamine Yamal, 26 Ekim'de formasını giydiği Barcelona'nın Real Madrid'e karşı oynadığı maçta 3. golünü attıktan sonra stadyumdaki bir grup taraftarın ırkçı hakaretlere maruz kaldı.



İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga), ırkçı söylemelere müsamaha gösterilemeyeceğini belirterek, Yamal'a yönelik Real Madrid tribünlerinden gelen ırkçı saldırılarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.



Real Madrid Kulübü de futbolcuya yönelik ırkçı söylemleri kınayarak, sorumluların tespit edilmesi için iç soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Daha önce Aurelien Tchouameni'nin LaLiga'da 13 Nisan 2024'te oynanan Mallorca-Real Madrid maçında Madrid ekibini öne geçiren golünü attıktan sonra yaşadığı sevince karşı ırkçı davranışlar sergileyen bir genç, bir yıl boyunca stadyumlara girememe ve 4 bin avro para cezasına çarptırılmıştı.



Irkçılığın hedefindeki isim: Vinicius Jr.



Yamal ve Tchouameni'nin maruz kaldığı hakaretler, İspanyol futbolunda son dönemde artan ırkçılık olaylarıyla en çok hedef alınan Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Vinicius Junior'u akıllara getirdi.



İspanyol yargısı, Vinicius ile bağlantılı iki farklı ırkçılık olayında, haziran ve eylül aylarında toplam 4 kişiye hapis, para ve spor müsabakalarından men cezaları verdi.



Son olarak 29 Eylül'de oynanan Atletico Madrid-Real Madrid maçı öncesi sosyal medyada Vinicius'u hedef alan nefret içerikli ırkçı bir kampanya başlattığı ortaya çıkarılan 4 kişi gözaltına alındı.



Defalarca ırkçı tezahüratlara maruz kalan 24 yaşındaki yıldız oyuncu, mayıs ayında verdiği röportajda "ırkçı tezahüratların her maçta gerçekleştiğini" belirterek, göz yaşlarını tutamayıp, taraftarların sahada kötü oynaması için ten rengi üzerinden saldırdığını ifade etmişti.



Palma de Mallorca 3 numaralı idari mahkemesi, geçen ay Vinicius Jr. ve o dönemde Villarreal'de forma giyen Samuel Chukwueze'ye, 5-18 Şubat 2023'te Mallorca'da oynanan iki farklı maçta tribünden ırkçı hakarette bulunduğu tespit edilen bir Mallorca taraftarına, 6'şar ay hapis cezası ve 3 yıl süreyle tüm stadyumlardan men cezası verildiğini açıkladı.



LaLiga'da, 25 Ocak 2020'de oynanan Espanyol-Athletic Bilbao karşılaşmasında bir taraftarın Athletic Bilbao'nun siyahi futbolcusu İnaki Williams'a yönelik ırkçı hakaretlerinin yargıya taşınması, ülkede bir ilk oldu.



Barselona İl Mahkemesinde yargılanacak İspanyol taraftar için 2 yıl hapis, 5 yıl stadyumlara giriş yasağı ile futbolcu İnaki Williams'tan uzak durma ve para cezası talep edildi.



İspanya'da futbolda ırkçılığın yargıya taşınması açısından bir ilk olan davada sanık, "temel hak ve hürriyetleri ihlal, ırkçılık ve manevi bütünlüğe karşı söylemler kullanmakla" suçlandı.



Nico Williams kendini ırkçılıkla mücadeleye adadı



İspanya Milli Takımı ve La Liga ekibi Athletic Bilbao'nun Gana asıllı genç forveti Nico Williams, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada ülkedeki siyahi futbolculara yönelik ırkçı saldırılara karşı mücadele etmeyi hayatının en büyük amacı olarak gördüğünü belirtti.



İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), 22 yaşındaki genç yıldızın geçen sezon Atletico Madrid taraftarlarının ırkçı hakaretlerine maruz kalmasının ardından, Atletico Madrid'in güney tribününe iki maçlık kısmi kapatma cezası vermişti.



Irkçılığın mağduruna ceza verildi



RFEF Disiplin Komitesi, 30 Mart'ta 3. Lig'de oynanan Sestao-Rayo Majadahonda maçında tribünden kendisine ırkçı söylemlerde bulunan bir taraftara tepki gösteren Rayo Majadahonda'nın Senegalli kalecisi Cheikh Sarr'a 2 maç men cezası vermesiyle büyük tepki topladı.



3. Lig 1. Grup'ta 30 Mart'ta oynanan Sestao-Rayo Majadahonda maçının 87. dakikasında yaşanan olayda, tribünden gelen ırkçı söyleme karşı tepki gösteren ve kendisine hakaret eden kişinin yanına giderek tartışan Sarr, hakem tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.



Kararın ardından sahayı terk eden Rayo Majadahonda takımı geri dönmeyi reddedince, maç tatil edildi.



RFEF, bu olaydan sonra futbolda ırkçılığı kınayan bir açıklama yapsa da kırmızı kart gören Sarr'a 2 maç ceza verildi.



İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, manşetini Sarr olayına ayırarak, "Eğer RFEF futbolda ırkçılığa karşı kararlı bir şekilde mücadele etmek istiyorsa Senegalli kaleciye ceza vermemeli" ifadesini kullandı.



Getafe'ye ırkçılık cezası



RFEF Disiplin Komitesi, geçen sezon LaLiga'nın 30. haftasında mart ayında oynanan Getafe-Sevilla maçında Sevillalı futbolcu Marcos Acuna ve Teknik Direktör Quique Sanchez Flores'i hedef alan ırkçı tezahüratlar nedeniyle Getafe kulübüne 27 bin avro para ve 3 maç kısmi tribün kapatma cezası verdi.



RFEF Disiplin Komitesi, 30 Mart'ta oynanan Getafe-Sevilla maçının 68. dakikasında Getafe tribünlerinden Sevillalı futbolcu Acuna'ya yönelik "maymun", karşılaşma sonunda da Getafe Teknik Direktörü Flores'e "Çingene" şeklindeki ırkçı tezahüratlara karşı verilen cezaları açıkladı.



Komite, Getafe'ye 27 bin avro para cezası ve 3 maçlık kısmi tribün kapatma cezası verdi. Komite ayrıca kulüpten ırkçı, yabancı düşmanı ve hoşgörüsüz eylem ve davranışları kınayan bir mesaj yayımlanmasını istedi.



İspanyol basını, RFEF'in futbolda ırkçılığa karşı aldığı kararları "örnek ceza" olarak yorumlayarak, yeşil sahalardaki ırkçılığa karşı bundan sonra atılacak adımların daha kararlı ve sert olacağını savundu.



İspanya, artan ırkçılık nedeniyle modern futbolun en büyük itibar krizini yaşıyor



İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu LaLiga'nın Başkanı Javier Tebas, eylül ayında ırkçılık ve yolsuzluk skandalları nedeniyle İspanyol futbolunun tarihin en büyük itibar krizlerinden birini yaşadığını söyledi.



Tebas, devlet televizyonu TVE'ye verdiği demeçte, son dönemde gündeme gelen kadın futbolundaki olayların eski İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in istifasına yol açtığını anımsatarak, Barcelona Kulübü hakkındaki rüşvet suçlamasıyla ilgili hakemlerden bilgi almak için ödeme yapıldığı iddialarının ve Real Madridli futbolcu Vinicius'a yönelik ırkçı söylemlerin İspanyol futboluna ciddi zarar verdiğini vurguladı.



İspanya'nın modern futbolun en büyük itibar krizini yaşadığına dikkati çeken Tebas, "Sporda yolsuzluk sadece satın alma (hakem veya futbolcu) veya maç sonucuyla olmaz, birinin üzerine etki yaratmaya çalışmakla da olur ve bu bir suçtur." değerlendirmesinde bulundu.



