Los Angeles Lakers koçu Darvin Ham'ın işinin "ciddi tehlikede" olduğu iddia edildi.



The Athletic, Denver Nuggets'ın elinden sezona veda eden Lakers ekibinin başantrenör değişikliği konusunu yoğun olarak değerlendirme altına aldığını öne sürdü:



"Lakers'ın sezona kötü veda edişi, birçok lig ve takım kaynağının The Athletic'e söylediğine göre Ham'in başantrenör olarak geleceğini ciddi bir tehlike altında bırakıyor ve bazı paydaşlar kendisinin kalma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtiyor.



Son bir karara varılmadan önce, önümüzdeki günlerde ters giden her şeyi yeniden değerlendirmeleri planlanıyor. Ham, 2022'de sezon başına 5 milyon dolar civarında dört yıllık bir anlaşma imzalamıştı, yani gönderilecek olursa, takım anlaşmanın geri kalanını üstlenecek."



Ham bu sezon takımın önemli oyuncularının desteğini alamamış; playofflarda D'Angelo Russell'ın kendisini başından savdığı, Anthony Davis'in medyada kendisini eleştirdiği ve LeBron James'in bir düdüğe karşı çıkmayı reddettiği için herkesin önünde kendisine bağırdığı görülmüştü.



Ancak Lakers'ın yeni bir koça büyük para harcamak istememesi iddiaları nedeniyle, sonuç ne olursa olsun Ham'in işinin güvende olacağını öne süren bazı raporlar da mevcut. Takım sahibi Jeanie Buss'ın da uzun süredir Ham'in destekçisi olduğu biliniyor.



Ham'in Lakers'taki işinin son verilmesi durumunda, Lakers ekibi 2018'den bu yana dördüncü koçunu arıyor olacak.





