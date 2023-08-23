Los Angeles Lakers takımı ve Anschutz Entertainment Grubu'ndan birçok kişinin, efsane oyuncu Kobe Bryant'ın 8 Ağustos 2024 tarihinde heykelinin dikileceğine dair haberleri yalanladığı bildirildi.



Birkaç hafta önce çıkan haberlerin aksine merhum efsane Bryant'ın heykelinin dikilme sürecinde henüz ciddi bir gelişme kaydedilmediği ortaya çıktı.



The Messenger'dan Arash Markazi'ye göre Lakers ve AEG'den birkaç kişi, 8 Ağustos 2024'te Bryant'ın heykelinin dikileceği haberini yalanladı. Markazi ayrıca Bryant'ın kızı Gigi'nin de heykele dahil edileceğine dair tartışmaların sürdüğünü belirerek, henüz bir heykel yaptırılmadığı ve tarihin resmi olarak kesinleşmediğini sözlerine ekledi.



Dailymail'den Russ Weakland ve Alex Raskin, bu ayın başlarında Lakers'ın Bryant'ı Crypto.com Arena önünde dikilecek bir heykel aracılığıyla daha da ölümsüzleştirme planlarını halihazırda tamamladıklarını ve kızının da heykele dahil edileceğini bildirmişlerdi. Ekibin aynı zamanda Kobe'nin forma numaralarına önemli bir gönderme olarak 8/8/24 tarihini göz önünde bulundurduklarını da eklemişlerdi.



Kobe ve Gigi, Ocak 2020'de diğer yedi kişiyle birlikte Kaliforniya'nın Calabasas kentinde geçirdikleri trajik bir helikopter kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi.



Lakers'ı beş lig şampiyonluğuna taşıyan Bryant, geçtiğimiz yıl NBA'in 75. Yıldönümü Takımının bir üyesi olarak seçilmişti.



