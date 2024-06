Los Angeles Lakers'ın, eski NBA oyuncusu JJ Redick'i başantrenör olarak işe alma sürecini tamamlamaya yakın olduğu iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Lakers'ın süreçte hala atacağı adımları olmasına rağmen Redick'in önde gelen tercihi olduğuna dair göstergelerin güçlü olduğunu bildirdi.



Redick ve James Borrego, geçtiğimiz haftalarda Lakers'ın önde gelen adayları olarak ortaya çıkmıştı.



Şu anda NBA Finalleri için ESPN'de yorumcu olarak çalışan Redick'le ilgili kararın, seri bitene kadar duyurulmamasının beklendiği bildirilmişti.



Redick, Lakers yıldızı LeBron James'le birlikte "Mind The Game" podcast'inin ve ayrıca popüler "The Old Man and the Three" podcast'inin sunuculuğunu yapıyor. James'in menajeri Rich Paul, mayıs ayında Redick'in adaylığının yalnızca LeBron'u memnun etmek için olmadığını öne sürmüştü.



Lakers, takımla iki sezonda 90-74'lük normal sezon serisinin yanı sıra 9-12'lik playoff serisine sahip olan eski koçu Darvin Ham'ı Mayıs ayında görevden almıştı.





