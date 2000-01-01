Lakers, DeMar DeRozan'ı almak istiyor!

The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre Los Angeles Lakers, DeMar DeRozan'ı San Antonio Spurs'den almakla ilgilendiğini belirtti.



O'Connor, Los Angeles'ın DeRozan paketinin bir parçası olarak Danny Green ve Kyle Kuzma'yı içereceğini de sözlerine ekledi.



DeRozan, Toronto Raptors ile Temmuz 2016'da imzaladığı beş yıllığı 139 milyon dolarlık anlaşmasının son sezonuna giriyor. 31 yaşındaki oyuncunun kontratı, beklenen 2020-21 sezonu için, kullanması beklenen 27.7 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu içeriyor.



Green ve Kuzma, 2020-21 sezonunda toplamda yaklaşık 19 milyon dolar kazanacaklar.



DeRozan, kariyerinin en verimli skor ürettiği bir sezondan çıkıyor. Compton'lı oyuncu, kariyerinin en iyisi olan %53.5 efektif şut isabetiyle, maç başına 22.1 sayı, 5.6 asist ve 5.5 ribaund ortalamaları elde etmişti.



DeMar'ı eklemenin, üst üste ikinci bir şampiyonluk arayışında olan Lakers'a, LeBron James ve Anthony Davis'i tamamlayacak bir başka hücum tehdidi sağlayacağı düşünülüyor.



O'Connor'a göre San Antonio, DeRozan'a ek olarak önemli veteranlar LaMarcus Aldridge ve Patty Mills'i de gözden çıkarmak istiyor.



