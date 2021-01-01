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"Lakers, Bradley Beal'ı almayı çok isterdi!" iddiası

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Los Angeles Lakers'ın, Washington Wizards yıldızı Bradley Beal ile takas yapmayı 'çok isteyebileceğini' söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Adrian Wojnarowski, Los Angeles Lakers'ın, Washington Wizards yıldızı Bradley Beal ile takas yapmayı 'çok isteyebileceğini' söyledi.

Bununla birlikte, Wojnarowski, Lakers'ın Beal karşılığında verebileceği genç oyunculara veya Draft seçimlerine sahip olup olmadığını merak ettiğini de belirtti.

Wojnarowski, ESPN'nin "The Jump" programında şu ifadeleri kullandı:

"Elbette Lakers ve Clippers buna dahil olmayı çok isterlerdi, ama gerekli Draft seçimlerine sahipler mi? Diğer takımların paketlerine ağır basacak genç oyunculara sahipler mi? Belki değillerdir.

Bradley Beal piyasaya çıkarsa, takımlardan büyük bir heyecan göreceksiniz ve sözleşme durumundan ötürü, gidebileceği yer konusunda da söz sahibi olabilecek. Ama bu yalnızca, bir takım kendisini takas edip daha uzun süre kalmaya ikna etmezse olabilir. Bu risk de, çok sayıda ilk tur seçiminden ve muhtemelen en iyi genç oyuncusundan vazgeçebilecek bir takım için oldukça büyük bir risk.

Bence tüm takımların aklından geçen bu. 'Bradley Beal müsait olursa onu alabilir miyiz?' diye düşünmeyecek fazla takım olacağını sanmıyorum."

Beal, 2022-23 sezonunun sonuna kadar Wizards ile sözleşme altında.


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