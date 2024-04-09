La Liga, Serie A, NBA ve EuroLeague heyecanı Exxen'de

Exxen, S Sport ve Sport 2 kanallarını bünyesine kattı. La Liga, Serie A, EuroLeague, NBA olmak üzere birçok spor organizasyonunu 11 Nisan'dan itibaren canlı yayınlayacak.

Haber; Basın Bülteni, Fotoğraf; Imago
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La Liga, Serie A, NBA ve EuroLeague heyecanı Exxen'de
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09 Nisan 2024 12:13
Exxen'den büyük yenilik...

S Sport ve S Sport 2 kanalları, tüm yayın akışlarıyla Exxen'de olacak.

Başta La Liga, Serie A ve Euroleague olmak üzere NBA, Wimbledon gibi dünyanın en önemli spor organizasyonları heyecanı 11 Nisan'dan itibaren canlı yayınlarla Exxenspor üyeleriyle buluşuyor.

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