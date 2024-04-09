La Liga, Serie A, NBA ve EuroLeague heyecanı Exxen'de

Exxen'den büyük yenilik...



S Sport ve S Sport 2 kanalları, tüm yayın akışlarıyla Exxen'de olacak.



Başta La Liga, Serie A ve Euroleague olmak üzere NBA, Wimbledon gibi dünyanın en önemli spor organizasyonları heyecanı 11 Nisan'dan itibaren canlı yayınlarla Exxenspor üyeleriyle buluşuyor.





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