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Kyrie'nin Tyronn Lue'yu istediği iddiası için: "Mutlak bir saçmalık"

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in Tyronn Lue'yu Brooklyn'in bir sonraki koçu olarak istediği iddiasının gerçek olmadığı söylendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in Tyronn Lue'yu Brooklyn'in bir sonraki koçu olarak istediği iddiasının gerçek olmadığı söylendi.

Nets ve eski koç Kenny Atkinson, Cumartesi günü yollarını ayırmıştı ve Kyrie, kendisini Atkinson'ın işten çıkarılması olayının merkezinde bulmuştu.

Kyrie'nin koç personelinin diğer üyelerinin, Atkinson'ın Irving'in kullanımını sorgulamasıyla birlikte, Atkinson'a karşı soğumaya başladığı iddia edilmişti.

Bazı raporlar da, Kyrie'nin Lue'nun bir sonraki koç olmasını istediğini ileri sürmüştü.

"MUTLAK BİR SAÇMALIK"

Ancak Heavy.com'dan Brandon "Scoop B" Robinson, Kyrie'nin böyle bir tercihi olmadığını söyledi:

"Brooklyn Nets point guardı Kyrie Irving'in, eski Cleveland Cavs koçu Ty Lue'nun Brooklyn Nets'in bir sonraki koçu olmasını tercih ettiği raporunun, bana 'mutlak bir saçmalık' olduğu söylendi."

Jacque Vaughn, Atkinson'ın başantrenörlük görevini devralacak.

Lue hala tartışmaların içinde kalabilir. Ancak Robinson'a göre, Kyrie'nin "tercih ettiği" kişi değil.


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