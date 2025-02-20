Kylian Mbappe, Manchester City'yi darmadağın etti

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Real Madrid, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında evinde Manchester City'yi 3-1 yenerek tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kylian Mbappe, Manchester City'yi darmadağın etti
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20 Şubat 2025 00:55
Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında evinde Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City'yi 3-1 yenerek tur atladı.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan maçta Real Madrid'in gollerini 4, 33 ve 61. dakikada Kylian Mbappe attı. Fransız oyuncu hat-trick yaparak maça damgasını vurdu. Manchester City'nin tek golünü ise 90+2'de Nico Gonzalez kaydetti.

Öte yandan Kylian Mbappe kariyerini 502. skor katkısına ulaştı. Fransız yıldız kariyerinin 315. golünü atarken, 187 de asist yaptı.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid toplamda 6-3'lük skorla tur atlayan taraf oldu. Manchester City ise kupaya veda etti.

Real Madrid son 16 turunda Atletico Madrid veya Bayer Leverkusen ile eşleşecek.

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