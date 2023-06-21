Washington Wizards forveti Kyle Kuzma'nın, Wizards ile kontratından çekilerek serbest oyuncu olmaya karar verdiği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Kuzma'nın Wizards ile kontratının gelecek sezon için olan 13 milyon dolarlık opsiyonunu kullanmayacağını ve 1 Temmuz'da sınırsız serbest oyuncu olacağını söyledi.



Kuzma, maç başına 21.2 sayı ve 3.7 asistin yanı sıra 7.2 ribaund ile tamamladığı, kariyerinin en yüksek sayı ve asist ortalamalarını yakalamış olduğu en iyi sezonlarından birini geride bırakmıştı.



Yeni bir sözleşmeyle Washington'da kalma ihtimali bulunan Kuzma, diğer takımlardan gelecek teklifleri, Bradley Beal'ın Phoenix Suns'a takasının ardından yeniden yapılanma sürecinde olan Wizards'tan gelecek tekliflerle karşılaştıracak.





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