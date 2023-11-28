Kuzma, Jordan Poole için: "Yeni bir role alışmak bazen zordur"

Washington Wizards yıldızı Kyle Kuzma, Jordan Poole'un Wizards kariyerine yavaş başlangıcı konusunda takım arkadaşını savundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Kuzma, Jordan Poole için: 'Yeni bir role alışmak bazen zordur'
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28 Kasım 2023 10:29
Son güncelleme 28 Kasım 2023 10:43
Washington Wizards yıldızı Kyle Kuzma, Jordan Poole'un Wizards kariyerine yavaş başlangıcı konusunda takım arkadaşını savundu.

Sezona beklenenden çok daha kötü bir başlangıç yapmış olan Poole ile alakalı olarak Kuzma, takım arkadaşının yaşadığı zorlukların ardındaki nedeni şu şekilde paylaştı:

"Üçüncü ya da dördüncü opsiyon olmaktan bu role geçmek zordur. Şahsen bunun hakkında konuşabilirim çünkü bunu ben de yaşadım. Yeni bir takıma geldiğinizde ve odak noktasında daha çok bulunduğunuzda, bu bazen zor olabiliyor.

Oldukça büyük bir sorumluluk söz konusu. Yüksek miktarda sayı bulmanız, ayrıca takım arkadaşlarınızı da oyuna dahil etmeniz gerekiyor."

Poole, Wizards'taki ilk sezonuna 16.2 sayı, 2.4 ribaund ve 3.4 asist ortalamalarıyla başlamış bulunuyor.

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