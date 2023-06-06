Kupa maçı biletleri satışa çıktı

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Başakşehir finalinin biletleri satışa sunuldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kupa maçı biletleri satışa çıktı
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06 Haziran 2023 16:32
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında 11 Haziran Pazar günü oynanacak final maçının biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakanın biletleri, www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 200 ve 400 lira olarak belirlendi.

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