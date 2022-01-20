Kubilay, Rizespor'a imza attı

Çaykur Rizespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş'u transfer etti.

Haber; Sporx.com
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Kubilay, Rizespor'a imza attı
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20 Ocak 2022 14:30
Çaykur Rizespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş'u renklerine bağladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Çaykur Rizespor'umuz Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

24 yaşındaki hücum oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş, Çaykur Didi Stadyumu'nda Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan imzayı attı.

Kubilay Kanatsızkuş'a kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz."

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