ABD Milli takımının eski başantrenörü Mike Krzyzewski, Kevin Durant'in Olimpiyat tarihinin en iyi basketbol oyuncusu olduğunu söyledi.



Coach K, Durant'in tüm zamanların en iyi Olimpiyat basketbol oyuncusu olabileceğini şu sözlerle açıkladı:



"Bana kalısa uzun ömürlülüğü ve başarısı nedeniyle öyle. Benzersiz bir durum, ancak attığı sayı miktarına bakılırsa, herkesten çok daha fazlasını attı. 2010'da İstanbul'daki turnuvada maç başına 33 sayı atıyordu. Londra'da LeBron ve Kobe ile sahip olduğumuz büyük takımın da bir parçasıydı. 2016'da Rio'da açık ara en iyi skorerdi ve bizi Altın madalyaya o taşımıştı.



Sırbistan'a karşı yaptıkları beni şaşırtmadı. Bir süredir bacağını dinlendiriyor olabilir ama dokunuşunun dinlenmeye ihtiyacı yok. Dünyanın en iyilerinden."



Durant, Güney Sudan'a karşı 14 sayı attıktan sonra Drazen Petrovic'i (Yugoslavya) geçerek Olimpiyatlar skor krallığında tüm zamanlarda dokuzuncu sıraya yerleşmişti.



Kariyeri boyunca Olimpiyatlarda 472 sayı bulan KD, bu alanda Carmelo Anthony'yi de geide bırakarak en skorer Amerikalı oyuncu ünvanını kazandı.



Durant, ABD erkekler takımıyla bu yıl da Altın madalya kazanırsa Paris 2024'te tarihe geçecek ve dördüncü Altın madalyasıyla tüm zamanların en başarılı Olimpiyat basketbol oyuncusu olacak.





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