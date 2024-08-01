Krzysztof Piatek: '3 kulvara da hazırız'

Başakşehir'in yıldız forveti Krzysztof Piatek, La Fiorita'yı eledikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.



Krzysztof Piatek yaptığı açıklamada, "Bizim için iyi bir test maçı oldu. Ben de takıma katılalı iki hafta oldu. Yavaş yavaş ritmimi bulmaya çalışıyorum. Hedefimiz belli, hedefimize gitmeye çalışıyoruz." dedi.



Başarılı forvet, "3 kulvara da hazır olduğumuzu düşünüyorum. Başakşehir, sahada ve kulübede olsun kaliteli oyunculara sahip. Bu yüzden 3 kulvara da hazır olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





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