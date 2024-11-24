Köyceğiz Belediyespor, bir farkla galip

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında Köyceğiz Belediyespor, evinde Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti.
Köyceğiz Spor Salonu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 35-34 kazandı.
Köyceğiz Spor Salonu'ndaki maçın ilk yarısını ise 19-16 Trabzon Büyükşehir Belediyespor üstün tamamladı.
İkinci yarıda daha etkili oynayan Köyceğiz Belediyespor, karşılaşmayı 35-34 kazandı.
Köyceğiz Spor Salonu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 35-34 kazandı.
Köyceğiz Spor Salonu'ndaki maçın ilk yarısını ise 19-16 Trabzon Büyükşehir Belediyespor üstün tamamladı.
İkinci yarıda daha etkili oynayan Köyceğiz Belediyespor, karşılaşmayı 35-34 kazandı.