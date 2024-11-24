Köyceğiz Belediyespor, bir farkla galip

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında Köyceğiz Belediyespor, konuk ettiği Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 35-34 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Köyceğiz Belediyespor, bir farkla galip
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24 Kasım 2024 22:53
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında Köyceğiz Belediyespor, evinde Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti.

Köyceğiz Spor Salonu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 35-34 kazandı.
 Köyceğiz Spor Salonu'ndaki maçın ilk yarısını ise 19-16 Trabzon Büyükşehir Belediyespor üstün tamamladı.

İkinci yarıda daha etkili oynayan Köyceğiz Belediyespor, karşılaşmayı 35-34 kazandı.

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