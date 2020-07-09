Kostas Mitroglou, Türkiye'ye önerildi

Galatasaray'da kısa bir süre forma giyen ancak düşük performansı nedeniyle gönderilen Mitroglou, yeniden ülkemize dönebilir. Fransız basınında çıkan haberlere göre Marsilya, yıldız golcüyü Türk kulüplerine önerdi.

, Fotoğraf; AA
Kostas Mitroglou, Türkiye'ye önerildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Temmuz 2020 12:36
2019'da Olympique Marsilya'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen Mitroglou, bekleneni veremediği için Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a kiralanmıştı.

Haziran ayında yeniden Marsilya'nın yolunu tutan golcü futbolcu, takımının Portekiz'de sürdürdüğü sezon öncesi kampına alınmadı.

Marsilya'nın gelecek sezon kadroda düşünmediği Mitroglou'yla ilgili Fransız basınından L'Equipe sürpriz bir iddia ortaya attı. Fotomaç'ın derlediği habere göre Olympique Marsilya oyuncuyu, birkaç Türk kulübü ile Fransız ekibi Lorient'e önerdi.

Lorient'in Yunan futbolcuyu istemediği ifade edilirken, 32 yaşındaki tecrübeli ismin yeni adresinin Türkiye olup olmayacağı merak ediliyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için