Konyaspor, transferde şova hazırlanıyor!

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda ter dökecek olan ve bu doğrultuda kadroyu güçlendirme çalışmaları yapan Konyaspor, transferde deyim yerinde ise gaza bastı.
Bruno Paz, Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel ile sözleşme imzalayan yeşil-beyazlılarda, Portekezli orta saha oyucusu Diogo Pinto, sol bek Yasir Subaşı, sağ kanat Mustafa Eskihellaç, forvet Toni Martinez ve stoper Hüseyin Türkmen ile görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiği ve imza aşamasına gelindiği kaydedildi.
Portekiz 2. Lig ekibi Estrela'da forma giyen Diogo Pinto, 8 numara pozisyonunda oynamasına rağmen geçtiğimiz sezon Estrela formasıyla 34 maçta, ligde 13, kupada da 1 gol attı.Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Portekizli futbolcuya 3-4 kulübün daha talip olduğu belirtiliyor.
Konyaspor yerli sol bek için ise Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Yasir Subaşı'nı gündeme aldı. Yeşil-beyazlıların bu transferi de bitirme aşamasında olduğu öğrenildi.
Amilton ve M'Poku ile yollarını ayırma kararı alan Anadolu Kartalı, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi devam eden sağ kanat Mustafa Eskihellaç'ı da renklerine bağlamayı hedefliyor.
Forvet transferinde ise Porto'da forma giyen İspanyol Toni Martinez ile görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği öğrenilirken, stoper mevkisi için de Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen ile el sıkışıldığı gelen bilgiler arasında.
Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen ile bugün bir araya gelecek olan teknik direktör İlhan Palut'un adı geçen oyuncuları masaya yatıracağı ve bu isimler için nihai kararını vereceği ve onay vermesi halinde bu futbolcularla sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
(YENİ MERAM)
Bruno Paz, Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel ile sözleşme imzalayan yeşil-beyazlılarda, Portekezli orta saha oyucusu Diogo Pinto, sol bek Yasir Subaşı, sağ kanat Mustafa Eskihellaç, forvet Toni Martinez ve stoper Hüseyin Türkmen ile görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiği ve imza aşamasına gelindiği kaydedildi.
Portekiz 2. Lig ekibi Estrela'da forma giyen Diogo Pinto, 8 numara pozisyonunda oynamasına rağmen geçtiğimiz sezon Estrela formasıyla 34 maçta, ligde 13, kupada da 1 gol attı.Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Portekizli futbolcuya 3-4 kulübün daha talip olduğu belirtiliyor.
Konyaspor yerli sol bek için ise Kayserispor ile sözleşmesi sona eren Yasir Subaşı'nı gündeme aldı. Yeşil-beyazlıların bu transferi de bitirme aşamasında olduğu öğrenildi.
Amilton ve M'Poku ile yollarını ayırma kararı alan Anadolu Kartalı, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi devam eden sağ kanat Mustafa Eskihellaç'ı da renklerine bağlamayı hedefliyor.
Forvet transferinde ise Porto'da forma giyen İspanyol Toni Martinez ile görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği öğrenilirken, stoper mevkisi için de Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen ile el sıkışıldığı gelen bilgiler arasında.
Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen ile bugün bir araya gelecek olan teknik direktör İlhan Palut'un adı geçen oyuncuları masaya yatıracağı ve bu isimler için nihai kararını vereceği ve onay vermesi halinde bu futbolcularla sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
(YENİ MERAM)