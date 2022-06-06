Konyaspor, transferde şova hazırlanıyor!

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda ter dökecek olan ve bu doğrultuda kadroyu güçlendirme çalışmaları yapan Konyaspor, transferde deyim yerinde ise gaza bastı.veile sözleşme imzalayan yeşil-beyazlılarda, Portekezli orta saha oyucususol beksağ kanat, forvetve stoperile görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiği ve imza aşamasına gelindiği kaydedildi.Portekiz 2. Lig ekibiforma giyen8 numara pozisyonunda oynamasına rağmen geçtiğimiz sezon Estrela formasıyla 34 maçta, ligde 13, kupada da 1 gol attı.Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Portekizli futbolcuya 3-4 kulübün daha talip olduğu belirtiliyor.Konyaspor yerli sol bek için ise Kayserispor ile sözleşmesi sona erengündeme aldı. Yeşil-beyazlıların bu transferi de bitirme aşamasında olduğu öğrenildi.veile yollarını ayırma kararı alan Anadolu Kartalı, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi devam eden sağ kanatda renklerine bağlamayı hedefliyor.Forvet transferinde ise Porto'da forma giyen İspanyolile görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği öğrenilirken, stoper mevkisi için de Trabzonsporluile el sıkışıldığı gelen bilgiler arasında.Konyaspor Kulübü Başkanıile bugün bir araya gelecek olan teknik direktöradı geçen oyuncuları masaya yatıracağı ve bu isimler için nihai kararını vereceği ve onay vermesi halinde bu futbolcularla sözleşme imzalanacağı öğrenildi.(YENİ MERAM)