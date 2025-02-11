Konyaspor, Morten Björlo'yu kadrosuna kattı

Türkiye'de ara transferin sonlanmasına saatler kala çalışmalar devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Norveçli oyuncu Martin Björlo'yu renklerine bağladı.
29 yaşındaki futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.
Norveç ekibi Fredrikstad'dan ayrılıp Konyaspor ile imzalayan Björlo, merkez orta saha mevkiinde görev alıyor.
PERFORMANSI
Eliteserien'de 70 maça çıkan oyuncu, 14 gol 9 asistlik katkı sağlamıştı.
Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Norveçli oyuncu Martin Björlo'yu renklerine bağladı.
29 yaşındaki futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.
Norveç ekibi Fredrikstad'dan ayrılıp Konyaspor ile imzalayan Björlo, merkez orta saha mevkiinde görev alıyor.
PERFORMANSI
Eliteserien'de 70 maça çıkan oyuncu, 14 gol 9 asistlik katkı sağlamıştı.
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