Konyaspor, Morten Björlo'yu kadrosuna kattı

TÜMOSAN Konyaspor, Norveçli oyuncu Martin Björlo ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Konyaspor, Morten Björlo'yu kadrosuna kattı
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11 Şubat 2025 18:36
Türkiye'de ara transferin sonlanmasına saatler kala çalışmalar devam ediyor. 

Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Norveçli oyuncu Martin Björlo'yu renklerine bağladı. 

29 yaşındaki futbolcu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. 

Norveç ekibi Fredrikstad'dan ayrılıp Konyaspor ile imzalayan Björlo, merkez orta saha mevkiinde görev alıyor. 

PERFORMANSI

Eliteserien'de 70 maça çıkan oyuncu, 14 gol 9 asistlik katkı sağlamıştı.

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