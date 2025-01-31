Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Recep Uçar'ın ekibi Tümosan Konyaspor evinde Volkan Demirel'in yönetimindeki Sipay Bodrum FK'yi 3-1 mağlup etti.



Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Yusuf Erdoğan, 36. ve 55. dakikada ise Blaz Kramer kaydetti.



Bodrum FK'nin tek golünü ise 69. dakikada Fredy atarken, Taylan Antalyalı 45+1'de penaltı atışından yararlanamadı.



Bu sonuçla birlikte ligde 6 maç aradan sonra kazanan Konyaspor puanını 24'e yükseltirken, galibiyet hasreti 6 maça yükselen Bodrum FK 16 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Bodrum FK evinde Göztepe'yi ağırlarken, Konyaspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





3. dakikada ceza sahası önünden kazanılan serbest vuruşta Fredy'nin sert ve düzgün şutunda, top üstten az farkla auta gitti.



6. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Pedrinho'nun ara pasına hareketlenen Yusuf Erdoğan, kaleci Diogo Sousa'yı da geçerek topu ağlara gönderdi: 1-0.



36. dakikada Konyaspor farkı ikiye çıkardı. Pedrinho'nun ceza sahasına ortasında Kramer, kafa vuruşunda direkten dönen topu filelere yolladı: 2-0.



45. dakikada Bodrum FK, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 43. dakikada ceza sahası içinde Yusuf Erdoğan'ın topa müdahalesinin ardından hakem Ümit Öztürk, VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledi. Yusuf Erdoğan'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Öztürk, penaltı noktasını işaret etti. Taylan Antalyalı'nın kullandığı penaltıda kaleci Slowik direk dibinden topu çıkardı.



46. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun uzaktan sert şutunda, top direkten döndü.



55. dakikada Konyaspor, skoru 3-0'a getirdi. Sol kanattan atağa çıkan Konyaspor'da Pedrinho'nun pasında Melih İbrahimoğlu, topu ceza sahası içinde Oğulcan Ülgün ile buluşturdu. Oğulcan'ın bekletmeden yerden ortasında arka kale direği önündeki Kramer, topu ağlara gönderdi.



64. dakikada Fredy'nin ara pasında Taylan Antalyalı'nın ceza sahası içinden vuruşunda, top üstten auta çıktı.



68. dakikada konuk ekip farkı 2'ye indirdi. Konyaspor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topa Fredy, gelişine sert ve düzgün vurdu. Üst direkten dönen top, kaleci Slowik'in sırtına çarparak ağlarla buluştu: 3-1.



81. dakikada Prib'in sağ kanattan yerden sert ortasında Aleksic'in bekletmeden vuruşunda, top üstten dışarı gitti.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir



Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Murat Altan



TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşcı (Dk. 77 Prib), Melih İbrahimoğlu (Dk. 77 Aleksic), Pedrinho (Dk. 84 Uğurcan Yazğılı), Yusuf Erdoğan (Dk. 70 Ndao), Kramer (Dk. 84 Umut Nayir)



Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Ege Bilsel, Ajeti, Celustka, Üzeyir Ergün (Dk. 61 Cenk Şen), Taylan Antalyalı, Mohammed (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Okita (Dk. 84 Puscas), Fredy, Seferi (Dk. 61 Dimitrov), Celal Dumanlı (Dk. 61 Bardhi)



Goller: Dk. 6 Yusuf Erdoğan, Dk. 36 ve 55 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 68 Slowik (Kendi kalesine) (Sipay Bodrum FK)



Sarı kartlar: Dk. 29 Bazoer, Dk. 34 Yusuf Erdoğan (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 40 Mohammed (Sipay Bodrum FK)



