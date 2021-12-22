Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor 3-1'lik skorla kazandı.



Hatayspor, 3. dakikada Ayoub El Kaabi attı. Konyaspor, 29. dakikada Paul-Jose M'Poku ile skoru eşitledi.



Hatayspor, 31. dakikada Adekugbe'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



Konyaspor'da M'Poku, 54. dakikada ikinci golünü kaydetti ve takımını öne geçirdi. Hatayspor, 72. dakikada fileleri havalandırsa da golden önce topun auta çıktığı tespit edildi.



Konyaspor'da Ahmet Çalık 81. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. Konyaspor'da ayrıca Serdar Gürler de gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.



Ahmed Hassan, 90+2'de Konyaspor adına maçın skorunu belirleyen golü attı.



Süper Lig'de oynadığı son 7 maçın 5'ini kaybeden Hatayspor, 29 puanda kaldı. Konyaspor ise Hatayspor'u 4 maç sonra mağlup etti ve puanını 36'ya yükseltti.



Hatayspor, gelecek hafta Giresunspor'a konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Kale önünde Ahmet Çalık'ın geri pasında topu kapan El Kaabi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

18. dakikada sağ kanattan Atakaş Hatayspor'un geliştirdiği atakta Popov'un ortasında, ceza sahası içinde El Kaabi'ye gelen topu kaleci Sehic, kontrol etmeyi başardı.

28. dakikada sol kanattan taç çizgisi yanından Ribeiro'nun kullandığı serbest vuruşta, top direğin üstünden az farkla auta gitti.

29. dakikada konuk ekip beraberliği sağladı.. Sağ kanattan Serdar Gürler'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mpoku, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

34. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rahmanovic'in vuruşunda, kaleci Munir son anda uzanarak topu kornere çeldi.

45. dakikada ceza çizgisi dışından Serdar Gürler'in çektiği şutta, üst direğe çarparak dönen topu kaleci Munir, kontrol etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



50. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Munir'in müdahale ettiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



54. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Mpoku, meşin yuvarlağı bir kez daha ağlara gönderdi: 1-2.



64. dakikada Bytyqi'nin orta-şut karışımı vuruşunda, direk kaleye giden topa kaleci Munir, sahip oldu.



72. dakikada sağ kanattan Diouf'un ceza sahası içine gönderdiği topu Fatih Kurucuk, arka direkte kafayla kale alanına çevirdi. El Kaabi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem Fatih Kurucuk'un topu dışarıdan çevirdiğini belirtince, gol iptal edildi.



90+1. dakikada sağ kanattan gelişen kontratakta kaleci Munir ile karşı karşıya kalan Michalak'ın vuruşunda, Munir topu kurtardı.



90+3 dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. İttifak Holding Konyaspor'un sağ taraftan gelişen kontratağında ceza sahası içinde kaleci Munir ile karşı karşıya kalan Ahmed Hassan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3.



Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Yeni Hatay



Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Bilal Gölen



Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Sackey (Dk. 85 Kamara), Muhammed Mert (Dk. 36 Bülent Cevahir - Dk. 85 Kamil Ahmet Çörekçi), Sadık Baş (Dk. 46 Lobjanidze), El Kaabi, Diouf



İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Hadziahmetovic, Mpoku (Dk. 70 Michalak), Bytyqi (Dk. 75 Ahmed Hassan), Rahmanovic (Dk. 83 Adil Demirdağ), Serdar Gürler (Dk. 69 Soner Dikmen), Cikalleshi



Goller: Dk. 3. El Kaabi (Atakaş Hatayspor) Dk. 29 ve Dk. 54 Mpoku, Dk. 90+3 Ahmed Hassan (İttifak Holding Konyaspor)



Kırmızı kartlar: Dk. 31 Adekugbe (Atakaş Hatayspor), Dk. 81 Ahmet Çalık (İttifak Holding Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 27 Sehic, Dk. 68 Serdar Gürler, Dk. 71 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 57 Fatih Kurucuk, Dk. 69 Sackey (Atakaş Hatayspor)









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