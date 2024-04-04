Konyaspor'dan hakem tepkisi!

Konyasporlu futbolcular Oğulcan Ülgün ve Steven N'Zonzi, Trabzonspor maçı sonunda konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'dan hakem tepkisi!
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04 Nisan 2024 00:32
Konyasporlu futbolcular Oğulcan Ülgün ve Steven N'Zonzi, 3-1 kaybedilen Trabzonspor maçı sonunda açıklamalarda bulundu.

Oğulcan Ülgün, karşılaşmanın hakemiyle yorumda bulunarak, "Ben bugün oyunla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Art niyetli şeyler yaşadık. İki hafta önce seminer gördük, vücuttan seken top penaltı değil demesinler! Bunun seminerini yapıyorsunuz, o zaman yapmayın! Birinci golde, taç pozisyonda topa ben dokunmadım. Denswil vurdu, ondan sonra gol yedik. Meunier'in pozisyonda bana vuruyor, bilerek yapmadı oluyor, ben yaptığımda sarı kart! VAR pozisyonlarında bizim topumuz daha çıkmadan hakem hemen gösteriyor, hakem beklemiyor! Ben tamamen art niyet arıyorum, başka da bir şey demiyorum!" ifadelerini kullandı. 

Steven N'Zonzi ise, "Son dakikaya kadar mücadeleden vazgeçmedik ama Trabzonspor'un bireysel olarak kaliteli oyuncuları var. Sezon sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Savaşmaktan başka çaremiz yok. Sezon sonuna kadar vazgeçmeyi düşünmüyoruz" yorumunu yaptı. 

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