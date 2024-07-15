Konyaspor'dan ayrıldı; rotası Sakaryaspor

Sakaryaspor, Konyaspor'un eski oyuncularından sağ bek Cebrail Karayel ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

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Konyaspor'dan ayrıldı; rotası Sakaryaspor
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15 Temmuz 2024 16:10
Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak olan Sakaryaspor, sağ bek pozisyonuna takviye yapmaya hazırlanıyor.

Yeşil-siyahlılar, sezonun bitimiyle Konyaspor'dan ayrılan Cebrail Karayel için harekete geçerken, tarafların el sıkıştığı ifade edildi. Cebrail'in kısa sürede Sakarya'ya gideceği ve son detaylarda pürüz çıkmaması halinde resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

Kariyerinde; Buğsaşspor, Ankaraspor, Şanlıurfaspor, Ankaragücü, Altay ve Konyaspor takımları bulunan Cebrail Karayel, Ankaragücü ve Altay'da şampiyonluk yaşadı.

29 yaşındaki sağ bek, Konyaspor'da geride kalan sezonda 36 maçta oynadı ve 2 asist yaptı. [Yeni Meram]

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