Konyaspor'dan ayrıldı; rotası Sakaryaspor

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak olan Sakaryaspor, sağ bek pozisyonuna takviye yapmaya hazırlanıyor.



Yeşil-siyahlılar, sezonun bitimiyle Konyaspor'dan ayrılan Cebrail Karayel için harekete geçerken, tarafların el sıkıştığı ifade edildi. Cebrail'in kısa sürede Sakarya'ya gideceği ve son detaylarda pürüz çıkmaması halinde resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.



Kariyerinde; Buğsaşspor, Ankaraspor, Şanlıurfaspor, Ankaragücü, Altay ve Konyaspor takımları bulunan Cebrail Karayel, Ankaragücü ve Altay'da şampiyonluk yaşadı.



29 yaşındaki sağ bek, Konyaspor'da geride kalan sezonda 36 maçta oynadı ve 2 asist yaptı. [Yeni Meram]





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