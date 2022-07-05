Konyaspor'da rota forvete çevrildi

Konyaspor'da stoper transferinde mutlu sona ulaşılmasının ardından gözler, forvet bölgesine yapılacak takviyeye çevrildi. Yeşil-beyazlılar, bu bölge için Türkiye'de forma giymekte olan bir oyuncu gündemine almıştı.



Adı açıklanmayan futbolcunun kulübüyle, kiralama konusunda el sıkışılırken, oyuncu ise Türkiye'de başka takımda oynamak istemediğini belirtmesine üzerine bu girişim olumsuz sonuçlanmıştı. Bu gelişme üzerine yeşil-beyazlı transfer komitesi, listedeki diğer forvet adaylarıyla temaslarını yeniden hızlandırdı.



Alınan bilgiye göre forvet mevkisi için 2-3 isim üzerinde durulduğu ancak, hata yapılmaması adına forvet transferinin aceleye getirilmeyeceği öğrenildi.



Erzurum kampının sona yaklaşılması nedeniyle forvet transferini kamp sonrasına bırakan Konyaspor transfer komitesi, Sokol Cikalleshi ve Muhammet Demir'in yanına iyi bir yabancı forveti alarak, zorlu Avrupa ve Süper Lig maratonunda sıkıntı yaşamamayı hedefliyor. Yeşil-beyazlılarda, forvet oyuncusuna attırılacak imzanın ardından transferde freni basılacağı ve önümüzdeki günlerde fırsat transferinin olması halinde başka imzaların olabileceği gelen bilgiler arasında.



Konyaspor bugüne kadar kadrosunu ise 10 futbolcu ile güçlendirdi. Anadolu Kartalı, transferde ilk imzayı henüz lig bitmeden orta saha futbolcusu Bruno Paz'a attırdı. Konyaspor bu imzanın ardından ise sağ bekler Cebrail Karayel ve Ahmet Oğuz'u transfer ederken, kanata Robert Muric ve orta sahaya Domagoj Pavicic takviyesi yaptı.



Yeni Meram'da yer alan habere göre, yeşil-beyazlı temsilcimiz daha sonra ise sırasıyla sol bek Yasir Subaşı, kaleci Erhan Erentürk ve stoper Kahraman Demirtaş ile sözleşme imzaladı. Anadolu Kartalı son olarak da forvet mevkisine Muhammet Demir'i transfer ederken, Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı'nın yerine de Kosta Rikalı stoper Francisco Calvo ile anlaştı.



Muhammet Demir, takımın Erzurum kampına katılırken, Calvo ise birkaç gün içinde Konya'ya gelecek ve kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan imzayı atacak. Öte yandan Konyaspor, iç transferde de sözleşmelerinin son yılına giren 32 yaşındaki Brezilyalı sol bek Guilherme Sitya ve 25 yaşındaki Kosovalı sol açık Zymer Bytyqi'nin kontratlarını uzatmaya hazırlanıyor. İki futbolcuyla da kamp dönüşü masaya oturulacak ve yeni sözleşmeleri imzalanacak.





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