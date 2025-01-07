Konyaspor Başkanı: "Fenerbahçe 1 puan hayaliyle gelsin"

Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak "Konya'ya gelen hiçbir takım galibiyet hesapları yapmamalı." dedi.

, Fotoğraf; AA
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Konyaspor Başkanı: 'Fenerbahçe 1 puan hayaliyle gelsin'
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07 Ocak 2025 14:56
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Tümosan Konyaspor'un başkanı Ömer Korkmaz, Fenerbahçe maçı ile ilgili iddialı açıklamalar yaptı.

Korkmaz, "İç sahada her maçı kazanmaya çıkan bir takımız, yıllardır bu durum bu şekilde geldi. Zaman zaman bazı sorunlar yaşayabiliyoruz. Ben hep Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş buraya gelirken 1 puanı hayal ederek gelmesi gerektiğini söylerim. Konyaspor böyle bir kulüp olmalı. Bugün hangi seviyedeyiz, dışarıdan nasıl görünüyoruz bilmiyorum ama ben olması gereken seviyeyi söylüyorum." ifadelerini kullandı.

"KONYA'YA GELEN TAKIM 3 PUAN HESABI YAPMAMALI"

Takımın ev sahibi olduğu maçlarda rakiplere 3 puan umudu vermemesi gerektiğini belirten Korkmaz, "Konya'ya gelen hiçbir takım galibiyet hesapları yapmamalı. Bunu başarmak için istikrar ve iskelet bir kadro çok önemli. Küçük dokunuşlarla büyük farklar yaratabiliriz. Fenerbahçe karşısında da sahaya kazanmak için çıkacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı. 

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